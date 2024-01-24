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Лавров подчеркнул, что ООН должна соблюдать беспристрастность

МИД РФ: Лавров подчеркнул необходимость соблюдения беспристрастности для ООН

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке подчеркнул, что все сотрудники Секретариата ООН должны неукоснительно соблюдать принципы беспристрастности. Об этом говорится в распространенном сообщении на сайте МИД РФ.

«Лавров также особо подчеркнул императив неукоснительного соблюдения всеми сотрудниками Секретариата ООН принципов беспристрастности и равноудаленности в строгом соответствии с Уставом Организации», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что Сергей Лавров провел встречу с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем.

Накануне, 23 января, Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН, посвященном ситуации на Украине, заявил, что Россия начала СВО на Украине не против мирного населения, а против властей в Киеве.

Ранее политолог объяснил тайный смысл визита Лаврова в США.

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