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Лавров проведет пресс-конференцию в штаб-квартире ООН

Глава МИД России Лавров 24 января проведет пресс-конференцию в штаб-квартире ООН

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет в Нью-Йорке пресс-конференцию по итогам своей трехдневной работы в штаб-квартире ООН. Она состоится 24 января, об этом рассказали ТАСС в российский делегации.

«Пресс-конференция ожидается ориентировочно в 11:00 по местному времени (19:00 мск)», — дали информацию делегаты.

До этого сообщалось, что Сергей Лавров и глава палестинского МИД Рияд аль-Малики во время встречи подчеркнули важность скорейшего прекращения конфликта в секторе Газа.

Во время встречи стороны рассмотрели вопросы, связанные с обострением палестино-израильского конфликта, прежде всего в секторе Газа.

Лавров также заявлял, что арабский и мусульманский мир будет ожидать все больше жестокости, пока не будет создано палестинское государство.

Лавров занимает свой мост с марта 2004 года. Он является постоянным членом Совета Безопасности Российской Федерации. С 2022 года из-за конфликта на Украине находится под персональными санкциями США, Евросоюза, Великобритании, Канады, Австралии, Японии и других стран.

Ранее Лавров уличил Запад в неверии в демократию.

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