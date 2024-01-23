Фицо объяснил, зачем едет в Закарпатье

Премьер-министр Венгрии Роберт Фицо заявил, что не хочет ехать в безопасный Киев, и поедет в Ужгород в Закарпатье, потому что он ближе к словацкой границе. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отверг образ Киева как города в зоне боевых действий, отметив, что ситуация вокруг украинской столицы спокойная.

«Вы были в Киеве? Прошу вас, <...> не создавайте такой образ. Существует конфликт, который локализован. Моя позиция такая: я хотел встретиться с господином Шмыгалем на границе, они хотят Ужгород, Ужгород — на территории Украины, едем в Ужгород», — заявил Фицо журналистам.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что будет обсуждать с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем на встрече в Закарпатье.

Он предупредил, что скажет Шмыгалю о намерении блокировать членство Украины в Североатлантическом альянсе, так как оно означало бы начало третьей мировой войны.

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