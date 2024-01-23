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Венгрия и Румыния добились от Украины улучшения прав нацменьшинств

Венгрия и Румыния будут контролировать внедрение закона о нацменьшинствах

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Венгрия и Румыния будут контролировать внедрение закона о нацменьшинствах на Украине. О трехсторонней договоренности сообщает ТАСС со ссылкой на офис вице-премьер-министра страны по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной.

«Ольга Стефанишина отметила, что достигнуты договоренности с коллегами из Румынии и Венгрии по контролю за соблюдением указанного законодательства на территориях, где проживают соответствующие национальные меньшинства», — указано в сообщении офиса в соцсетях.

В Венгрии отмечают, что будут изучать то, как закон о нацменьшинствах будет выполняться на практике.

Закон о нацменьшинствах подразумевает смягчение для нацменьшинств, языками которых являются официальные языки ЕС. Однако этот закон не касается русского языка и русского национального меньшинства на Украине.

До этого премьер-министр Виктор Орбан назвал причину ухудшения отношений Венгрии и Украины.

Ранее в офисе Зеленского высказались о возможных переговорах с Орбаном.

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