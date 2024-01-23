Премьер Хорватии назвал пользу СВО для Украины

Украине не дали бы статус кандидата в Евросоюз, если бы не началась российская спецоперация. Об этом заявил премьер Хорватии Андрей Пленкович, пишет РИА Новости.

Он рассказал, как за последние два года произошли «тектонические сдвиги» в политике расширения ЕС. И два года назад все сомневались даже в возможности того, что Украина подаст заявку на членство в ЕС, получит статус кандидата и позитивное решение о начале переговоров о вступлении Однако, по мнению Пленковича, российская спецоперация ускорила процесс расширения.

14 декабря Европа приняла решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Однако вопреки принятой процедуре, решение было вынесено не единогласно: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время голосования вышел из зала.

Советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что для вступления Украины в Европейский союз необходимо еще не менее 70 раундов переговоров.

Ранее глава Еврокомиссии заявила, что прием Украины в ЕС станет инвестицией в безопасность.