Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Премьер Хорватии назвал пользу СВО для Украины

Премьер Хорватии Пленкович: Украина не стала бы кандидатом в ЕС, если бы не СВО

close
100%
Adam Schreck/AP

Украине не дали бы статус кандидата в Евросоюз, если бы не началась российская спецоперация. Об этом заявил премьер Хорватии Андрей Пленкович, пишет РИА Новости.

Он рассказал, как за последние два года произошли «тектонические сдвиги» в политике расширения ЕС. И два года назад все сомневались даже в возможности того, что Украина подаст заявку на членство в ЕС, получит статус кандидата и позитивное решение о начале переговоров о вступлении Однако, по мнению Пленковича, российская спецоперация ускорила процесс расширения.

14 декабря Европа приняла решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Однако вопреки принятой процедуре, решение было вынесено не единогласно: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время голосования вышел из зала.

Советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что для вступления Украины в Европейский союз необходимо еще не менее 70 раундов переговоров.

Ранее глава Еврокомиссии заявила, что прием Украины в ЕС станет инвестицией в безопасность.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами