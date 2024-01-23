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Немецкий политик выступил против поставок оружия на Украину

Член «Союза Сары Вагенкнехт» Гайзель: передача оружия Киеву затягивает конфликт

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Mindaugas Kulbis/AP

Руководство Германии должно понимать, что увеличение военной помощи Украине только затягивает вооруженное противостояние. Об этом заявил член немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» Томас Гайзель, давший интервью для газеты Der Tagesspiegel.

Политик возглавляет список указанного политического объединения на выборах в Европейский парламент (ЕП). В ходе беседы с журналистами он отметил, что ФРГ и другие западные государства должны проявить ответственность при решении вопроса о снабжении Киева оружием и боеприпасами.

«Чем больше оружия мы поставим, тем дольше продлится военный конфликт и тем больше будут масштабы разрушений», — подчеркнул Гайзель.

Также он добавил, что даже после завершения конфликта Украина продолжит нуждаться во внешнем финансировании. В частности, Киев будет ждать от Берлина помощь при восстановлении страны.

В конце политик обратил внимание, что в последнее время правящая Социал-демократическая партия ФРГ (СДПГ) отошла от принципов по предотвращению вооруженных противостояний. По мнению Гайзеля, в случае пребывания у власти бывший канцлер Германии Вилли Брандт, возглавлявший в свое время СДПГ, направил бы все силы на скорейшее урегулирование украинского кризиса.

Ранее страны Европейского союза (ЕС) начали обвинять друг друга в недостаточной помощи Украине.

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