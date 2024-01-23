Политолог объяснил, к чему приведут ссоры Франции и ФРГ из-за помощи Украине

Конфликт Франции и Германии из-за объемов помощи Украине может привести к сокращению поддержки Киева. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» озвучил политолог Тимофей Бордачев. Он также допустил, что Берлин и Париж ссорятся, чтобы обратить на себя внимание США.

«Это своего рода сигнал — Штаты должны играть лидирующую роль в помощи офису Зеленского. Однако я не думаю, что к этой ссоре подключатся еще какие-то страны. <...> Больше ни у кого в Европе нет столько ресурсов для Украины. Например, та же Польша в основном передает американское вооружение», — отметил Бородачев.

Он добавил, что конфликты между европейскими странами демонстрируют неспособность ЕС действовать сообща.

Как сообщает издание Süddeutsche Zeitung, Франция резко отреагировала на упреки со стороны ФРГ в недостаточной поддержке Украины.

По данным газеты, канцлер Германии открыто потребовал от других стран Евросоюза последовать примеру его государства, удвоившего помощь Украине в этом году до €8 млрд. В первую очередь его призыв был обращен к Италии, Испании и Франции.

Ранее Евросоюзу предрекли стагнацию из-за санкций в 2024 году.