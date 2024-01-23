Медведев оценил темпы перехода к многополярному миру

Многополярная система международных отношений в настоящее время только складывается, и переход к такой модели мира не будет быстрым. Об этом во время встречи с представителями политических партий стран — членов АСЕАН заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

По его словам, государства — участники АСЕАН активно выступают за продвижение положительной межгосударственной повестки дня. При этом их политический курс устремлен в будущее, подчеркнул Медведев.

«Наша задача — стараться сделать это в таком максимально быстром темпе. При том, что наши усилия далеко не всегда воспринимаются некоторыми странами правильным образом», — сказал замглавы СБ РФ.

Он добавил, что некоторые страны сопротивляются формированию многополярного мира. В первую очередь речь идет о государствах, претендующих на мировое господство.

18 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам 2023 года, в ходе которой перечислил ближайших союзников страны. В их числе оказались Катар, Иран, Саудовская Аравия, Турция и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Кроме того, глава внешнеполитического ведомства указал на заинтересованность Москвы в развитии отношений с региональными структурами. В частности, это касается АСЕАН и Лиги арабских государств.

Ранее в ООН оценили возможность формирования многополярного мира.