Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Медведев оценил темпы перехода к многополярному миру

Медведев: формирование многополярного мира не будет быстрым

close
100%
Екатерина Штукина/РИА Новости

Многополярная система международных отношений в настоящее время только складывается, и переход к такой модели мира не будет быстрым. Об этом во время встречи с представителями политических партий стран — членов АСЕАН заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

По его словам, государства — участники АСЕАН активно выступают за продвижение положительной межгосударственной повестки дня. При этом их политический курс устремлен в будущее, подчеркнул Медведев.

«Наша задача — стараться сделать это в таком максимально быстром темпе. При том, что наши усилия далеко не всегда воспринимаются некоторыми странами правильным образом», — сказал замглавы СБ РФ.

Он добавил, что некоторые страны сопротивляются формированию многополярного мира. В первую очередь речь идет о государствах, претендующих на мировое господство.

18 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам 2023 года, в ходе которой перечислил ближайших союзников страны. В их числе оказались Катар, Иран, Саудовская Аравия, Турция и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Кроме того, глава внешнеполитического ведомства указал на заинтересованность Москвы в развитии отношений с региональными структурами. В частности, это касается АСЕАН и Лиги арабских государств.

Ранее в ООН оценили возможность формирования многополярного мира.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами