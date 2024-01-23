Финский журналист рассказал, как западные СМИ отреагировали на удар по Донецку

Финский журналист Кости Хейсканен в эфире Tsargrad.tv прокомментировал удар по рынку в Донецке, нанесенный украинской армией 21 января. По его словам, западные СМИ сообщили об этом лишь вечером, и то только под давлением общественности в социальных сетях. При этом, написав о трагедии, они сделали акцент на том, что город находится в «нелегальном положении», отметил обозреватель.

«То бишь люди, которые живут в Донбассе, в Донецке, — какие-то нелюди, и их можно обстреливать этими пушками?! У меня просто нет слов, это вообще ужас какой-то, что творится», — негодует журналист.

Он напомнил, что эти же СМИ дают слово Израилю, который наносит удары по палестинским городам. Что касается западных журналистов, рассказывающих о событиях в Донбассе, их «затыкают и гнобят», добавил Хейсканен.

21 января украинские войска нанесли удар по микрорайону Текстильщик в Донецке, где расположены рынок и торговые ряды.

В результате атаки ранения различной степени тяжести получили 52 человека. Из них спасти удалось только 25 жителей, сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

Позже действия украинских войск решительно осудил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В его офисе отметили, что глава международной организации считает неприемлемыми любые удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям.

Ранее российские войска отбили шесть атак ВСУ под Донецком.