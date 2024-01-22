Страны ЕС согласились, что необходимо усиливать поддержку Украины

Главы МИД 27 стран Европейского союза согласились, что необходимо усиливать поддержку Украины. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

По его словам, министры иностранных дел «согласились, что сейчас не время ослаблять поддержку Украины, но наоборот — делать больше и быстрее: финансово, военно, в обучении солдат и всем», что нужно этой стране, «чтобы защитить себя».

Боррель также выразил надежду, что государства Евросоюза в скором времени согласуют выделение Киеву €5 млрд в рамках Европейского фонда мира, чтобы создать новый фонд помощи Украине.

«Мы представили предложение странам — членам, чтоб рассказать, как этот фонд будет работать», — добавил он.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что Европейская служба внешних связей разработала новый способ военной помощи Киеву на сумму более €20 млрд.

По информации издания, план европейцев предусматривает возврат более €20 млрд странам — членам Евросоюза в обмен на «десятки миллиардов евро» военной помощи, которые они будут выделять Украине в течение четырех лет. В ЕС собираются создать фонд, которой поглотит порядка €6,5 млрд из созданного в 2022 году Европейского фонда мира и будет получать до €5 млрд ежегодно с 2024 по 2027 год.

Ранее на Украине заявили, что Киев задействует план «Б», если помощь Запада прервется.