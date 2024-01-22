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Лавров приехал в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке

Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке на заседание Совбеза

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Russian Foreign Ministry/Handout via Reuters

Глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров приехал в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, где сегодня состоится заседание Совета безопасности по Украине, которое запросила РФ. Об этом сообщило РИА Новости.

Заседание было созвано из-за поставок Киеву западных вооружений. Одной из главных его тем будет вчерашний обстрел Донецка.

21 января украинские войска нанесли удар по микрорайону Текстильщик, где расположены рынок и торговые ряды.

В результате ранения различной степени тяжести получили 52 человека. Из них спасти удалось 25 жителей, сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

Согласно данным российских следственных органов, для ударов по Донецку 21 января применялись поставленные киевскому режиму странами НАТО артиллерийские орудия. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш уже осудил этот обстрел. На заседании с докладом должен будет выступить замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

Ранее в Совфеде РФ объяснили реакцию генсека ООН на теракт ВСУ в Донецке.

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