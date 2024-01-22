Боррель оценил украинское контрнаступление

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что украинское контрнаступление не принесло желаемых результатов. Об этом он рассказал в интервью El País.

Он подчеркнул, что не согласен с утверждениями о том, что победа Украины невозможна, а поддержка государств Запада не продлится долго.

Боррель отметил, что «прошлогоднее украинское контрнаступление не принесло желаемых результатов».

Глава евродипломатии считает, что Евросоюз должен удвоить свои усилия в областях, где уже успел добиться успеха. Он подчеркнул, что этот процесс должен сопровождаться возрождением европейской оборонной промышленности. Боррель подчеркнул, что российско-украинский конфликт показал, что данная сфера отдаленно не готова к тому, с чем пришлось столкнуться Европе.

До этого заместитель главы Европейской комиссии Марош Шефчович заявил, что производственные мощности оборонных компаний Европейского союза в скором времени позволят производить 1 млн артиллерийских боеприпасов ежегодно.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.