Зеленский договорился с Польшей о покупке оружия в кредит

Польша будет продавать Украине оружие в кредит. Об этом в соцсети Х (ранее Twitter) написал президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы ценим <...> новый пакет военной помощи Украине со стороны Польши, а также новую форму сотрудничества, направленную на крупномасштабные закупки оружия для потребностей Украины, — польский заем для Украины», — написал Зеленский по итогам встречи с польским премьер-министром Дональдом Туском.

22 января в Польше заявили, что будут производить оружие вместе с Украиной. Заводы расположатся в обеих странах, уточнил Дональд Туск во время своего визита в Киев.

Прежде сообщалось, что из-за конфликта на Украине Польша наращивает военное производство. Недавно модернизированные предприятия намерены увеличить производственные объемы, поскольку их мощности перестали соответствовать актуальным требованиям.

Ранее стало известно, что Польша закупила сотни тысяч винтовок с серьезными дефектами.