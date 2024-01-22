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Зеленский договорился с Польшей о покупке оружия в кредит

Зеленский сообщил о намерении Польши продавать Украине оружие в кредит

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Ints Kalnins/Reuters

Польша будет продавать Украине оружие в кредит. Об этом в соцсети Х (ранее Twitter) написал президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы ценим <...> новый пакет военной помощи Украине со стороны Польши, а также новую форму сотрудничества, направленную на крупномасштабные закупки оружия для потребностей Украины, — польский заем для Украины», — написал Зеленский по итогам встречи с польским премьер-министром Дональдом Туском.

22 января в Польше заявили, что будут производить оружие вместе с Украиной. Заводы расположатся в обеих странах, уточнил Дональд Туск во время своего визита в Киев.

Прежде сообщалось, что из-за конфликта на Украине Польша наращивает военное производство. Недавно модернизированные предприятия намерены увеличить производственные объемы, поскольку их мощности перестали соответствовать актуальным требованиям.

Ранее стало известно, что Польша закупила сотни тысяч винтовок с серьезными дефектами.

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