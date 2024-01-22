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Венгрия отказала Украине в военной помощи из спецфонда ЕС

Сийярто: Венгрия не будет оказывать военную помощь Киеву из спецфонда ЕС

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Венгрия не планирует участвовать в предоставлении военной помощи Киеву на €5 млрд в год из специального фонда Евросоюза (ЕС). Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто во время встречи с коллегами из ЕС в Брюсселе, сообщает ТАСС.

При этом дипломат отметил, что хотя Венгрия и не намерена помогать Украине, Будапешт не может препятствовать другим странам поставлять оружие Киеву.

«Мы не готовы принимать участие в каком-либо процессе, который приведет к увеличению поставок оружия на Украину», — сказал глава МИД, добавив, что, в случае согласия с предложением Еврокомиссии, Венгрия должна была бы заплатить €60 млн в течение года после принятия решения, чтобы другие страны поставляли оружие Украине.

До этого сообщалось, что Европейская служба внешних связей разработала новый способ военной помощи Киеву на сумму более €20 млрд.

16 января пять ведущих политических сил Европарламента призвали страны Европейского союза выполнить данные Украине обещания по оказанию ей военной и финансовой помощи.

Ранее США заявили об отсутствии денег на поставки оружия Украине.

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