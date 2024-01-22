Правительство Великобритании проводит оценку деятельности корпорации Би-би-си

Британское правительство в рамках регулярной проверки Британской вещательной корпорации (Би-би-си) сделало ряд рекомендаций по реформированию ее деятельности в целях «укрепления доверия аудитории к объективности» вещателя. Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.

В публикации отмечается, что оценка работы вещательной корпорации проводится в середине и в конце срока действия очередной Королевской хартии. Предыдущая была выдана в 2017 году, в текущий момент прошла половина срока действия хартии.

В Би-би-си заявили, что готовы провести реформы, чтобы укрепить уверенность своей аудитории в объективности компании.

Руководитель Министерства культуры Великобритании Люси Фрэзер подчеркнула, что указанные изменения «помогут BBC поставить перед собой сложные вопросы».

До этого председатель совета управляющих британской вещательной корпорации Би-би-си Ричард Шарп подал в отставку после расследования обстоятельств его назначения в 2020 году.

По словам самого Шарпа, это произошло «непреднамеренно». Он также опроверг свою причастность к содействию в выдаче соответствующего кредита.

Ранее британские власти прокомментировали заявление Би-би-си об избиении журналиста в Шанхае.