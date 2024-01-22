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Медведев жестко высказался о новом указе Зеленского

Медведев назвал пропагандистским ходом новый указ Зеленского

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев жестко высказался о новом указе президента Украины Владимира Зеленского об «исторически населенных украинцами территориях РФ». Своим мнением Медведев поделился в Telegram-канале.

Медведев не понимает подписанные Зеленским «территориальные претензии» к России.

«Старший украинский наркоман сделал незатейливый пропагандистский ход, вызванный провалом на фронте. Тут и комментировать нечего, поскольку украинцы – это русские, а Малороссия – это часть России. А главному «украинцу» пора завязывать. Так он скоро Канаду присоединит», — написал он.

До этого экс-президент России «прошелся» по Зеленскому из-за переноса выборов президента Украины. По его мнению, в условиях провального контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) появление конкурентов для действующей власти опасно. Также могут вскрыться новые факты коррупции.

Ранее Медведев сравнил интервью Зеленского The Sun с цирком с конями.

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