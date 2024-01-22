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Медведев провел по видеосвязи встречу с председателем народной партии Камбоджи

Медведев провел встречу с председателем народной партии Камбоджи Хун Сеном

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G20 Media Center/Reuters

Зампредседатель Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев по видеосвязи провел встречу с председателем народной партии Камбоджи Хун Сеном. Об этом сообщается на странице российского политика «ВКонтакте».

Согласно сообщению, в ходе встречи Медведев и Хун Сен обсудили межпартийное взаимодействие. Зампред Совбеза РФ также поблагодарил коллегу за намерение принять участие в антинеоколониальном форуме «За свободу наций!», который состоится в феврале по инициативе «Единой России».

«Мы также будем рады видеть делегацию Народной партии Камбоджи на межпартийном форуме БРИКС+ летом этого года во Владивостоке», — сказано в сообщении Медведева.

До этого зампред Совбеза РФ заявил о деградации правящих кругов в странах Европы, приведя в пример Швецию.

19 января Медведев провел выездное совещание рабочей группы по контролю за изготовлением наиболее востребованных средств поражения и оборонной спецтехники на Красногорском заводе имени Зверева.

Ранее украинский политолог призвал прислушаться к словам Дмитрия Медведева.

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