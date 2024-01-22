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Шведский политик выступил за запрет исламской символики

Член «Шведских демократов» Йомсхоф призвал запретить символы ислама в Швеции

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Валерий Мельников/РИА Новости

Председатель комитета по вопросам юстиции парламента Швеции и член правой партии «Шведские демократы» Ричард Йомсхоф призвал запретить исламскую символику в общественных местах по аналогии с запретом на изображение свастики. Его слова приводит газете Aftonbladet.

По словам политика, для многих, и для него в частности, минареты и полумесяц представляет собой нечто очень опасное и плохое.

Йомсхоф высказал мнение, ограничение исламской символики в Швеции возможным шагом вперед.

При этом парламентарий пояснил, что нацизм и ислам не одно и то же.

На выборах в сентябре 2023 года «Шведские демократы» набрали 20,5% голосов, став самой большой в «правом крыле». Партия, среди прочего, выступает за ужесточение иммиграционной политики, уменьшение числа беженцев, принимаемых страной, и ограничение возможностей въезда на шведскую территорию родственников уже пребывающих на ней иммигрантов.

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.

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