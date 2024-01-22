Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан

Представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что директору телеканала ТНТ, управляющему директору »Газпром Медиа Развлекательное телевидение» Тине Канделаки запретят въезд на территорию страны. Об этом сообщает агентство КазТАГ.

«При необходимости принимаются меры. Не требуйте от нас этого (списка, кому запрещен въезд) сегодня или завтра, но государство такого не простит никогда. Возможно, она и не собирается в Казахстан, но если решит приехать, то ее не запустят», — цитирует агентство заявление дипломата.

Как отмечает КазТАГ, на такое решение мог повлиять пост телеведущей в ее Telegram-канале о вытеснении русского языка в Казахстане. В своем сообщении Канделаки сравнила решение властей республики переименовывать несколько железнодорожных станций с запретом русского языка в странах Прибалтики.

В октябре 2023 года Канделаки призналась, что склонна к проявлению агрессии.

В августе телеведущая предложила снять кино о Нижнем Новгороде. Канделаки заинтересовала история о кресте святой Нины, который, по преданию, Богородица вручила святой Нине, перед тем как направить ее в Грузию. Реликвия, которую хранили и в Грузии, и в Армении, в итоге попала к князю Георгию Грузинскому, имение которого находилось под Нижним Новгородом — в Лыскове.

Ранее Канделаки раскрыла секрет своих тренировок для поддержания фигуры после 40 лет.