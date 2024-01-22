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В США назвали провокацией соглашение о безопасности между Украиной и Британией

RS: договор о безопасности между Украиной и Британии является провокацией

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Соглашение о безопасности, заключенное между Великобританией и Украиной, создает лишнее препятствие на пути к мирным переговорам с Россией и является провокацией. Об этом пишет американское издание Responsible Statecraft (RS).

«Так что же это предвещает будущему конфликта? Ничего хорошего... Скорее, этот британский шаг создаст еще одно препятствие на пути начала мирных переговоров... Короче говоря, это провокация», — говорится в статье.

По мнению автора материала, заключение соглашения ставит Киев и Запад в своеобразный тупик. С одной стороны, подписавшая договор Великобритания не может гарантировать Украине достаточного объема военной помощи, а с другой — пакт о безопасности был заключен в то время, когда администрация президента США Джо Байдена стала склоняться к переговорам, и помешал движению к мирному урегулированию, поскольку поддерживает стремление Киева к вступлению в НАТО.

Как итог, в случае победы РФ, к чему все и идет, свои условия завершения конфликта будет диктовать Москва, считает автор статьи.

Киев и Лондон подписали договор о гарантиях безопасности 12 января.

Позже в комментариях премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский разошлись в характеристике того, что именно прописано в документе.

При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что его страна окажет помощь Великобритании в случае «нападения» на нее Российской Федерации.

Ранее экс-посол Украины рассказал, как Зеленский сидел в кресле Черчилля.

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