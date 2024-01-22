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В Совфеде заявили, что Россия фиксирует каждое военное преступление Киева

Сенатор Святенко: Россия помнит и фиксирует все военные преступления Киева

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Пресс-служба администрации ЛНР

Россия фиксирует каждое преступление Киева, в том числе против мирного населения Донбасса. Об этом заявила вице-спикер Совфеда Инна Святенко, передает РИА Новости.

По ее словам, Следственный комитет и Генеральная прокуратура с 2014 года расследует преступления, совершенные против жителей Донбасса. Парламентарий подчеркнула, что за жестокое обращение с гражданскими лицами к длительным срокам лишения свободы и пожизненному заключению уже приговорены более 200 украинских военнослужащих.

Сенатор также предложила поручить комитетам Совфеда и Госдумы по международным делам продумать, к каким международным организациям, иностранным правозащитникам, корреспондентам можно обратиться с просьбой содействовать тому, чтобы Украины предоставила прозрачную информацию о месте нахождения увезенных из Донбасса детей.

Также сенаторы призвали на законодательном уровне ужесточить ответственность за похищение несовершеннолетних в условиях военного конфликта или в период мобилизации и установить за это наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет. Инициатива была поддержана Верховным судом России.

На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях Киева в отношении детей Донбасса. Постановление о поддержке начала такого расследования было одобрено. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть своей комиссии, ее сопредседателем была назначена вице-спикер палаты Инна Святенко.

Ранее в Европарламенте раскритиковали реакцию Запада на удар ВСУ по Донецку.

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