Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что для прекращения конфликта Украине придется отдать России часть территорий. Об этом он заявил в интервью словацкому государственному вещателю RTVS.

По мнению словацкого премьер-министра, конфликт, вероятно, должен закончиться компромиссом, который будет «очень болезненным».

«Чего [украинцы] ждут? Что россияне уйдут из Донбасса или из Крыма? Это нереально», — заявил Фицо. По его словам, конфликт не может быть решен военным путем.

20 января Фицо заявил, что Украина находится под тотальным контролем США. По его мнению, придерживаясь американской точки зрения об украинском конфликте, Евросоюз ошибается, а собственной точки зрения у ЕС нет.

В тот же день Роберт Фицо сообщил, что намерен блокировать членство Украины в НАТО. Говоря о вступлении Украины в Европейский союз, премьер Словакии отметил, что уважает этот шаг, но Киев должен выполнить все необходимые для членства условия.

Ранее в парламенте Словакии отреагировали на требование США осудить Россию.