Владимир Зеленский осознает, что имеющийся у США компромат может «уничтожить его как президента». Об этом заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, пишет ТАСС.

По его словам, украинский глава из-за компромата продолжит «плясать под дудку хозяев».

До этого Нарышкин заявил, что Украина может превратиться для США во «второй Вьетнам». Он предрек ускорение падения международного авторитета Запада в случае продолжения поддержки Киева, так как украинская тема становится все более «токсичной» для трансатлантических государств.

Бывший посол Украины Вадим Пристайко рассказывал о моменте, когда президент Украины Владимир Зеленский сидел в кресле бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, в котором тот принимал важные для страны решения.

Зеленский присел, тогда работник спросил у него, почувствовал ли политик себя Черчиллем. Присутствовавшая рядом делегация посмеялась, и Зеленский ответил, что действительно «что-то такое» ощутил. Бывший посол отметил, что в то время никто не знал, что спустя два года украинцы будут выступать в парламенте и вспоминать слова Черчилля.

Ранее помощь Киеву назвали «яблоком раздора» для Вашингтона.