Постпред РФ призвал правозащитные структуры ООН отреагировать на обстрел Донецка

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк и возглавляемое им управление (УВКПЧ) должны публично осудить обстрел мирных жителей Донецка со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что нельзя допустить, что чтобы «подобные зверства» остались незамеченными.

По словам Гатилова, столкнувшиеся с рядом как политических, так и военных неудач президент Украины Владимир Зеленский и его соратники таким образом в очередной раз вымещают свою злость на мирном населении Донбасса.

При этом постпред высказал мнение, что страны Запада вряд ли осудят или даже заметят акт варварства со стороны Украины к гражданскому населению в республиках Донбасса, а ряд международных правозащитных организаций могут последовать этому примеру.

21 января украинские войска нанесли удар по микрорайону Текстильщик в городе Донецке, где расположены рынок и торговые ряды.

В результате атаки ранения различной степени тяжести получили 52 человека. Из них спасти удалось только 25 жителей, сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

Позже действия украинских войск решительно осудил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В его офисе отметили, что глава международной организации считает неприемлемыми любые удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что Украина не примет «заморозку» конфликта с РФ.