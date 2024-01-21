Саудовская Аравия не сможет нормализовать отношения с Израилем без решения по Палестине

Саудовская Аравия сможет нормализовать отношения с Израилем только при решении вопроса относительно Палестины. Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд в интервью телеканалу CNN, передает ТАСС.

По его словам, это единственный выгодный для Эр-Рияда путь.

«Так что [ответ] да, потому что нам нужна стабильность, будем надеяться, она будет достигнута через решение палестинского вопроса», — сказал Аль Сауд, отвечая на вопрос журналиста телеканала.

До этого агентство Bloomberg писало, что выработанное арабскими странами предложение по урегулированию ситуации в секторе Газа, предполагающее работу Израиля над созданием палестинской государственности и признание Саудовской Аравией Израиля, наткнулось на кабмин израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Среди стран, участвовавших в выработке плана по урегулированию, агентство называет Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Египет и Иорданию.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.