США хотят, чтобы Израиль боролся с лидерами ХАМАС

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что администрация президента Джо Байдена хочет, чтобы власти Израиля концентрировались на точечной борьбе с руководством палестинского радикального движения ХАМАС, а не на масштабных операциях. Об этом Файнер заявил в интервью телеканалу ABC.

«В последние несколько дней и недель наблюдается начало изменений в фазе конфликта <…>, при которых мы бы хотели видеть, что Израиль фокусируется больше на целях высокой важности, на руководстве ХАМАС», — сказал Файнер.

До этого депутат кнессета от израильской правящей партии «Ликуд» Дани Данон признал, что США оказывают давление на Израиль.

Депутат ливанского парламента от блока «Освобождение и развитие» Мухаммед Хаваджа, заявлял, что возобновление посреднической миссии США по устранению пограничных проблем между Ливаном и Израилем необходимо, чтобы показать намерение Вашингтона не допустить дальнейшей военной эскалации на Ближнем Востоке.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг идею создания государства для палестинцев во время разговора с президентом США Джо Байденом.