Зеленский охарактеризовал закон о мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что законопроект о мобилизации в стране является важным, разумным и справедливым. Об этом он сообщил в интервью британскому телеканалу Channel 4.

По его словам, мобилизация является «вопросом справедливости», так как военнослужащие на фронте нуждаются в ротации.

До этого глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина не сможет обойтись без дополнительной мобилизации. По его словам, думать, что без нее можно обойтись, — «немыслимо».

В декабре 2023 года генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) просил мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации, но он вызвал негодование и был отправлен на доработку.

Сообщалось, что новая редакция законопроекта об усилении мобилизации на Украине будет представлена в Раду в ближайшие несколько недель.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

Ранее в Минобороны Украины прокомментировали введение электронных повесток.