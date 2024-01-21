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На Украине обвинили Польшу в нарушении соглашения о прекращении блокады

В Киеве заявили, что Польша принимает на 50-60% меньше грузовиков, чем нужно

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Yan Dobronosov/Reuters

Польша после разблокирования КПП на границе с Украиной принимает на 50-60% меньше большегрузов, чем было задекларировано в соглашении. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин.

«Эти пункты принимали 50-60% от пропускной способности. Надеемся, что польские пограничники просто не вошли в ритм еще. Но если ситуация не изменится, будем информировать компетентные органы», — сказал Балин.

Представитель украинских перевозчиков уточнил, что КПП «Рава-Русская» за сутки принял 150 грузовиков при пропускной способности в 300 машин, «Краковец» — около 200 при допустимых 500, а «Дорохуск» — 500 при оговоренных 680.

О подписании соглашения между польскими властями и перевозчиками сообщалось на этой неделе. Согласно ему, блокада на трех погранпереходах прекращается до 1 марта.

6 ноября польские перевозчики стали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Причиной протестов стал проигрыш в конкуренции с украинскими перевозчиками, которые гораздо дешевле оценивают свои услуги.

Позже стало известно, что Украина намерена подать иски в суд, чтобы возместить ущерб, нанесенный блокировкой автомобильных пунктов пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков.

Ранее польский журналист заявил о тяжелой ситуации на границе с Украиной.

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