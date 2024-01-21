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Канаду призвали налаживать отношения с окружением Трампа

Посол Канады в США призвала Оттаву начать налаживать отношения с окружением Трампа

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Carlos Barria/Reuters

Посол Канады в США Кирстен Хиллман заявила, что Оттава должна уже сейчас начать налаживать отношения с окружением республиканца Дональда Трампа, чтобы быть готовым к работе с ним в случае его избрания на пост президента США. Об этом она рассказала в эфире CBC.

По ее словам, наладить контакты с окружением Трампа для Канады является очень важным шагом.

Хиллман пояснила, что в год президентских выборов Оттава всегда должна быть готова к работе с новой американской администрацией, чтобы «представлять Канаду наилучшим образом» в двусторонних отношениях с Вашингтоном.

До этого сенатор от штата Техас Тед Круз заявил, что после победы экс-президента США на кокусах в Айове президентская гонка в стране фактически окончена.

Дональд Трамп разгромил своих конкурентов на кокусах Республиканской партии в штате Айова.

Согласно итогам голосования, Трамп набрал 51% голосов республиканцев, а его ближайшие соперники, губернатор Флориды Рон Десантис и бывшая глава Южной Каролины Никки Хейли, — 21,2% и 19,1% соответственно. Четвертый кандидат в президенты Вивек Рамасвами получил чуть больше 7% голосов и объявил, что выходит из предвыборной гонки и будет поддерживать Трампа.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.

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Выборы в США — 2024
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