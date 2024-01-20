Премьер Словакии оценил оборонное соглашение с США

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не согласна с некоторыми условиями, которые прописаны в оборонном соглашении с Соединёнными Штатами. Об этом он рассказал в эфире телеканала RTVS.

По его словам, Братислава провела анализ и сравнение соглашения с тем, что ранее подписала Чехия. Он подчеркнул, что словацкая версия документа «без щепотки суверенитета». Фицо утверждает, что в соглашении речь идет об абсолютно свободном передвижении.

Премьер добавил, что в случае, если пойдет какая-либо американская колонна, то ее никто и никогда не сможет остановить, никто не будет значить, что они везут.

Он добавил, что есть несколько моментов, которые Словакия собирается открыть для обсуждения.

До этого стало известно, что президент Чехии Петр Павел ратифицировал соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с США.

Ранее Госдепартамент США одобрил возможную сделку с Чехией по модернизации и ремонту вертолетов AH-1Z Viper и UH-1Y Venom. Об этом говорится в заявлении управления Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.