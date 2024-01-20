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ДР Конго хочет получить инвестиции от Китая

Bloomberg: ДР Конго обсуждает с Китаем инвестиции в размере $7 млрд

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Depositphotos

Демократическая Республика Конго (ДРК) обсуждает с Китаем возможность финансирования в размере $7 млрд в рамках пересмотренного соглашения о предоставлении полезных ископаемых в обмен на инфраструктуру. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на инаугурационную речь президента ДРК Феликса Чисекеди.

По его словам, что необходимо изменить баланс в отношениях между двумя государствами, чтобы это было выгодно всем

В публикации отмечается, что в данной ситуации речь идет о пересмотре действующего контракта между ДРГ и КНР на сумму $6,2 млрд, который был заключен в 2008 году. Чисекеди утверждает, что это соглашение не принесло ожидаемого дохода его стране.

До этого стало известно, что посол Демократической Республики Конго в Российской Федерации Иван Вангу Нгимби заявил, что ДРК обсуждает с российской компанией «Камаз» увеличение экспорта российских грузовиков, а также создание сборочного производства этих автомобилей в Киншасе.

Он добавил, что грузовики из РФ известны в республике, а ее жители ценят их качество.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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