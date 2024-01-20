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В Болгарии вернули на место сбитый вандалами бюст русского дипломата

В болгарской Варне вернули на место сбитый вандалами бюст дипломата Игнатьева

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Wikimedia Commons

Власти болгарского города Варна вернули на место бюст графа Николая Игнатьева. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ).

«Бюст памятника графу Игнатьеву снова находится на своем месте в городском саду между драматическим театром «Стоян Бачваров» и его филиалом в Варне», — говорится в сообщении.

Памятник графу Николаю Игнатьеву был установлен в Варне в начале ХХ века в знак признания заслуг русского дипломата во время освободительной борьбы за независимость Болгарии.

10 января неизвестные вандалы в Варне в Болгарии свалили с постамента бюст графа Игнатьева. В этот же день в посольстве России в Болгарии заявили, что инцидент с опрокинутым памятником Николаю Игнатьеву связан не с политикой властей страны, а с хулиганским проявлением.

В январе также сообщалось, что вандалы в молдавском городе Бельцы сорвали памятную табличку, установленную на улице имени маршала СССР Родиона Малиновского.

Ранее российских дипломатов обвинили в серьезной порче бывшего здания генерального консульства РФ в болгарской Русе.

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