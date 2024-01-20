В Болгарии вернули на место сбитый вандалами бюст русского дипломата

Власти болгарского города Варна вернули на место бюст графа Николая Игнатьева. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ).

«Бюст памятника графу Игнатьеву снова находится на своем месте в городском саду между драматическим театром «Стоян Бачваров» и его филиалом в Варне», — говорится в сообщении.

Памятник графу Николаю Игнатьеву был установлен в Варне в начале ХХ века в знак признания заслуг русского дипломата во время освободительной борьбы за независимость Болгарии.

10 января неизвестные вандалы в Варне в Болгарии свалили с постамента бюст графа Игнатьева. В этот же день в посольстве России в Болгарии заявили, что инцидент с опрокинутым памятником Николаю Игнатьеву связан не с политикой властей страны, а с хулиганским проявлением.

В январе также сообщалось, что вандалы в молдавском городе Бельцы сорвали памятную табличку, установленную на улице имени маршала СССР Родиона Малиновского.

Ранее российских дипломатов обвинили в серьезной порче бывшего здания генерального консульства РФ в болгарской Русе.