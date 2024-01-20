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На Украине призвали прислушаться к словам Дмитрия Медведева

Политолог Ермолаев призвал Киев прислушаться к словам Медведева об Украине

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев своими словами сделал сильное предупреждение Украине. Такое мнение выразил руководитель аналитического центра Strategic Group Sofia Андрей Ермолаев в интервью YouTube-каналу «Да это так».

«Мне кажется это очень важным и тревожным. Это действительно сформулированный вызов Украине», — считает аналитик.

По словам Ермолаева, украинцев не ждет ничего хорошего. Он отметил, что в нынешней ситуации Украина должна готовиться к мирным переговорам с РФ.

«Нас все меньше, и даже танков может быть много, но нам некого будет сажать в танки. И все-таки нужно искать вариант невоенного пути», — отметил Ермолаев.

Дмитрий Медведев в среду заявил, что Украина при любом правительстве будет представлять опасность для своих граждан. По его словам, граждане Украины поймут, что жизнь в «большом государстве» лучше вечной войны.

Также 17 января Дмитрий Медведев назвал вероятность нового конфликта с Украиной стопроцентной.

12 января Медведев заявил, что размещение третьими странами воинского контингента на Украине будет означать объявление войны России.

Ранее Дмитрий Медведев резко высказался о коррупции власти на Украине.

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