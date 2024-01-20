Бывший соперник Трампа Скотт намерен поддержать его на выборах

Бывший кандидат на пост президента США из рядов Республиканской партии Тим Скотт намерен выступить в поддержку кандидатуры бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times.

Ожидается, что о поддержке Трампа Скотт публично заявит на совместной встрече со сторонниками в Нью-Гемпшире.

Перед вылетом на митинг бывший соперник Трампа опубликовал видеообращение на фоне самолета предпринимателя, в котором признался в том, что чувствует себя взволнованно, и призвал своих сторонников внимательно выслушать его слова. Текст обращения приводит РИА Новости.

В ноябре 2023 года Тим Скотт неожиданно вышел из предвыборной гонки.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на выдвижение претендуют бывший президент США Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами и другие. Действующий президент США Джо Байден заявил, что планирует переизбираться от Демократической партии.

Ранее Трамп выиграл кокусы в штате Айова.