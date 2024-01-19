Финансирование министерств США продлили до весны

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден подписал утвержденную ранее обеими палатами Конгресса законодательную инициативу о финансировании ведомств США до начала марта. Об этом сообщает CNN.

В публикации отмечается, что законопроект, подписанный Байденом, обеспечивает ассигнования федеральным структурам на 2024 финансовый год (начался 1 октября 2023 года).

Инициатива предусматривает продление финансирования одних структур федерального правительства страны до 1 марта, а других — до 8 марта, подчеркнули в Белом доме.

До этого конгресс Соединенных Штатов утвердил проект продления финансирования ведомств страны до марта 2024 года — таким образом, США вновь избегают шатдауна.

Термином «шатдаун» в США называют вынужденное прекращение работы правительственных учреждений, которые столкнулись с недостатком финансирования. В такой ситуации государственные служащие, выполняющие критически важные для страны задачи, вынуждены работать без заработной платы.

Ранее Белый дом заявил о необходимости готовиться к шатдауну.