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Боррель заявил о финансировании Израилем движения ХАМАС

Боррель: Израиль финансировал ХАМАС, чтобы ослабить Палестину

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Isabel Infantes/Reuters

Государство Израиль профинансировало создание палестинской боевой группировки ХАМАС с целью ослабления Палестинской автономии. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель, сообщает Times of Israel.

«ХАМАС финансировался правительством Израиля в попытке ослабить Палестинскую автономию, возглавляемую ФАТХ», — сказал Боррель в своей речи во время выступления в Университете Вальядолида, не уточняя подробности такого финансирования.

Издание отмечает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг обвинения своих политических противников и некоторых СМИ в том, что его правительство на протяжении многих лет активно поддерживало ХАМАС в секторе Газа.

До этого палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не позволит достигнуть мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.

Ранее Нетаньяху назвал минимальную цель в конфликте с ХАМАС.

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