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Составлен рейтинг самых перспективных российских артистов до 30 лет

Егора Крида и Клаву Коку назвали самыми перспективными артистами РФ до 30 лет

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Unsplash

Сайт kp.ru составил рейтинг самых перспективных российских артистов в возрасте до 30 лет, которые имеют шансы прочно укрепиться в отечественном шоу-бизнесе.

Открывает список 26-летняя певица MIA BOYKA (Мария Бойко). Артистка получила популярность благодаря коротким видео TikTok. Клип на ее трек «Пикачу» собрал более 350 млн просмотров.

Следующая в рейтинге — Mary Gu (Мария Гусарова), начавшая свою карьеру в 2018 году, а уже в конце 2020-го записавшая один из главных своих хитов — «Не влюбляйся».

Также в топе коллектив «Три Дня Дождя» во главе с 28-летним Глебом Викторовым. В 2023-м их песня «Прощание» заняла первое место на многих музыкальных площадках.

Певцу Amirchik (Амирхан Батабаев) всего 19 лет. При этом его композиции «Эта любовь», «Не верю» и «Минимум раз», выпущенные за последние два года, уже успели стать хитами.

В десятку самых перспективных исполнителей так же попали группа GAYAZOV$ BROTHER$ (25-летний Тимур Гаязов и его 28-летний брат Ильяс), 26-летняя Люся Чеботина, 27-летний певец Jony (Джахид Афраил оглы Гусейнли), 27-летняя Клава Кока (Клавдия Высокова), 23-летняя Instasamka (Дарья Зотеева) и 29-летний Егор Крид (Егор Булаткин).

До этого стало известно, что певица Анна Asti снизила ценники на выступления на корпоративах после «голой» вечеринки блогера и телеведущей Насти Ивлеевой.

Ранее звезда «Кухни» показала интерьер дома на Шри-Ланке.

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