Политолог Владимир Корнилов в интервью газете «Взгляд» прокомментировал уничтожение наемников из Франции в Харькове. Он подчеркнул, что несмотря на решение Парижа отрицать любые факты участия их граждан в конфликте на Украине, российские дипломаты и парламентарии выведут европейцев на чистую воду.

«Париж оправдывается, отрицая очевидные факты. Реакцию на события в Харькове можно назвать истеричной. Причем волноваться начали не только французы, но и представители других стран Евросоюза. И, как говорится, нет дыма без огня. Скорее всего, многим западным странам есть что скрывать о своем участии в конфликте», — отметил политолог.

Он добавил, что сейчас важно разобраться, как французские наемники оказались на Украине и был ли в этом замешан официальный Париж.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что посла Франции в РФ Пьера Леви вызвали в российское министерство иностранных дел после того, как Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражающий удар по базе наемников в Харькове, среди которых были французы.

17 января стало известно, что в Харькове Вооруженные силы России нанесли удар по зданию с французскими наемниками, в результате чего ликвидированы более 60 человек.

Политико-стратегический аналитик Ксавье Моро выразил мнение, что Париж не будет делать заявлений по поводу своих наемников на Украине, так как во Франции запрещена наемническая деятельность.

Ранее экс-разведчик США извинился перед россиянами от лица американцев за конфликт на Украине.