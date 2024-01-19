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В Кремле заявили, что нет оснований для возобновления разговоров о зерновой сделке

Песков заявил, что РФ больше не ведет никаких разговоров о новой зерновой сделке

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David Goldman/AP

В Москве больше не ведется разговоров относительно заключения новой зерновой сделки. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

17 июля 2023 года зерновая сделка прекратила действие.

«Этих разговоров больше не ведется, нет никаких оснований для их восстановления», — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать то, что Украина в последнее время ведет активный экспорт зерна и пытается найти новые маршруты.

Он отметил, что зерновая сделка не была выполнена в части российских интересов. Говоря о других маршрутах, он выразил мнение, что они опасны и полны рисков. Это темы для страховых компаний и судовладельцев, которые осуществляют перевозки. Они должны отдавать отчет, что работают с максимальными рисками, добавил представитель Кремля.

18 января посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Киев ведет «определенные переговоры» по поиску альтернативного прежней зерновой сделке формата.

Ранее эксперт рассказал, что может быть вместо прежней зерновой сделки.

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