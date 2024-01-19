Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский сенатор считает, что Трамп разгромит Байдена на выборах

Джабаров: если Трампа пустят на выборы, Байден потерпит сокрушительное поражение

close
100%
Reuters

Если бывшего президента США Дональда Трампа допустят до предстоящих выборов, то нынешний глава Белого дома Джо Байден рискует потерпеть сокрушительное поражение. Своим мнением с журналистами поделился первый заместитель представителя международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, передает РИА Новости.

Он отметил, что Соединенные Штаты, пытаясь добиться своих целей, не останавливаются ни перед чем.

«Но если Трамп будет допущен к гонке и там же продолжит участие нынешний президент Джо Байден, последний потерпит сокрушительное поражение», — считает Джабаров.

Сенатор напомнил об афере нынешнего американского лидера с голосами избирателей в 2020 году, выразил уверенность, что в этот раз такое «не пройдет». По мнению Джабарова, Байден уже просто «не в состоянии» быть лидером демократов.

«Мы помним, как в последний день выборов посыпались почтовые переводы, в которых голоса отдавались умершими гражданами чуть ли не два-три столетия назад», — указал он.

До этого американская газета Hill сообщала, что Джо Байден в рамках предвыборной кампании может получить поддержку со стороны некоторых республиканцев.

Ранее Трамп заявил, что дружит с президентом РФ Владимиром Путиным.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами