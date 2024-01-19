Российский сенатор считает, что Трамп разгромит Байдена на выборах

Если бывшего президента США Дональда Трампа допустят до предстоящих выборов, то нынешний глава Белого дома Джо Байден рискует потерпеть сокрушительное поражение. Своим мнением с журналистами поделился первый заместитель представителя международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, передает РИА Новости.

Он отметил, что Соединенные Штаты, пытаясь добиться своих целей, не останавливаются ни перед чем.

«Но если Трамп будет допущен к гонке и там же продолжит участие нынешний президент Джо Байден, последний потерпит сокрушительное поражение», — считает Джабаров.

Сенатор напомнил об афере нынешнего американского лидера с голосами избирателей в 2020 году, выразил уверенность, что в этот раз такое «не пройдет». По мнению Джабарова, Байден уже просто «не в состоянии» быть лидером демократов.

«Мы помним, как в последний день выборов посыпались почтовые переводы, в которых голоса отдавались умершими гражданами чуть ли не два-три столетия назад», — указал он.

До этого американская газета Hill сообщала, что Джо Байден в рамках предвыборной кампании может получить поддержку со стороны некоторых республиканцев.

Ранее Трамп заявил, что дружит с президентом РФ Владимиром Путиным.