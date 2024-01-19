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Сенатор Ковитиди заявила, что Зеленского не переизберут на новый срок

Ковитиди: Зеленский понимает, что его не переизберут президентом Украины

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Российский сенатор Ольга Ковитиди заявила, что Владимира Зеленского не переизберут на новый президентский срок. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Ковитиди, Зеленский боится мести со стороны народа Украины и не назначает выборы, так как понимает, что его не переизберут.

«Проблема в том, что зрительская аудитория после просмотра кровавого шоу Зеленского стремительно сокращается ... . Как известно, любая война должна рано или поздно закончиться переговорами и миром, но только не у нынешнего президента Украины», — поделилась сенатор.

Она добавила, что мирные переговоры по Украине рано или поздно все равно состоятся, но не по формуле Зеленского.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году говорил, что страны Запада, подталкивая президента Украины Владимира Зеленского к организации выборов, хотят вернуть его в русло своих интересов.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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