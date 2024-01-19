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В МО Белоруссии объяснили необходимость разработки новой военной доктрины

МО Белоруссии: обновление военной доктрины вызвано геополитической ситуацией

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что разработка новой военной доктрины республики вызвана изменением геополитической ситуации и внутриполитических условий развития государства. Его слова передает РИА Новости.

«Для Республики Беларусь на сегодняшний момент все такие условия сложились. Происходящее противостояние между Западом и Востоком, перешло в «горячую фазу», — сказал Хренин.

По словам министра, в Европе радикально изменились военно-политическая обстановка и политико-силовая конфигурация. Говоря о внутриполитических аспектах, Хренин отметил, что главным условием переработки доктрины является решение народа Белоруссии о корректировке Конституции страны, принятое на последнем референдуме. Как указал глава минобороны, в соответствии с ним изменились подходы к нейтралитету и был определен высший представительный орган народовластия – Всебелорусское народное собрание, уполномоченное формировать военную политику республики.

До этого сообщалось, что в Белоруссии начали проверку танкового батальона одной из механизированных бригад Западного оперативного командования.

В декабре белорусский полковник Александр Воробьев сообщал, что на западных границах страны ежедневно фиксируется по три-четыре вылета иностранной разведывательной авиации.

По его словам, степень воздушной угрозы со стороны стран НАТО постоянно возрастает. Радиолокационные средства белорусской армии регулярно обнаруживают разведывательные полеты на сопредельной территории.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск и Москва смогли построить такие союзнические отношения, каких на планете никто не знал и не знает.

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