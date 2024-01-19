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В Литве признали усталость Запада от конфликта на Украине

Президент Литвы Науседа признал, что Запад устал от конфликта на Украине

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Geert Vanden Wijngaert/AP

Президент Литвы Гитанас Науседа признал, что страны Запада устали от конфликта на Украине. Об этом он рассказал в интервью испанской газете El Mundo.

По его словам, многие негативные факторы, такие как повышение цен на энергоносители, могут влиять на поведение людей и избирателей.

«Возможно, есть усталость в западных обществах, но не столько на восточном фланге НАТО, потому что мы, как никто другой, понимаем, что победа России на Украине будет означать катастрофические последствия для безопасности региона», — пояснил Науседа.

Он также отметил, что неудачи Киева на фронте во многом зависят от медлительности союзников, которые приняли хорошие решения, но очень медленно их исполняют.

До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк говорил, что Украина ожидает рассмотрения вопроса по помощи США в американском сенате. При этом есть вероятность, что до 8 февраля конгресс и палата представителей США примут решение в пользу Киева.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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