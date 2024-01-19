Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

США выделят $1,5 млн на гранты для «укрепление потенциала» молдавских СМИ

RT: Госдепартамент США выделит $1,5 млн на «укрепление потенциала» СМИ Молдавии

close
100%
Михай Карауш/РИА Новости

Госдепартамент США намерен выделить $1,5 млн на молдавские СМИ. Речь идет о грантовой поддержке, которую ведомство хочет предоставить журналистам, освещающим экономические и политические темы, передает RT со ссылкой на документы департамента.

Целью проекта обозначено «укрепление потенциала» средств массовой информации страны. Также отмечается, что выделяемые средства должны способствовать повышению качества СМИ и поддержке их независимости.

Всего предполагается выделить более десяти грантов размером от $25 тысяч, причем затронут они разные виды медиа – новостные агентства, вещательные, онлайн и печатные СМИ. Планируется, что проект позволит научить жителей Молдавии «критически оценивать» сообщения в СМИ и соцсетях.

Подобными проектами власти США пытаются «подыграть» президенту Молдавии Майе Санду, утверждает политолог Иван Мезюхо. Главу государства он сравнил с «банальным диктатором», заявив, что поддержка молдавских СМИ со стороны США позволит им разжигать среди жителей Молдавии антироссийские настроения.

«Режим Санду идет по пути режима [украинского лидера Владимира] Зеленского. Госдеп США многие годы спонсирует молдавские медиа так же, как и украинские. Гражданам надо внимательно посмотреть на Украину и понять, что это финансирование ни к чему хорошему не приводит», — заявил политолог.

Напомним, сообщалось о планах США профинансировать информационное противодействие России в Молдавии. Речь шла о выделении $50 тысяч молдавскому коммуникационному агентству PROIMAGINE, в том числе – на противодействие «иностранному влиянию» в условиях конфликта на Украине.

Ранее в Молдавии отреагировали на получение Санду денежной премии от Румынии «за европейские ценности».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами