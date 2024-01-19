Юристы Швидлера объяснили санкции против него «давлением» на Лиз Трасс

Бизнесмен Евгений Швидлер, партнер Романа Абрамовича, продолжает борьбу за отмену британских санкций против него. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы.

В Апелляционном суде он утверждал, что никогда не имел российского гражданства и требовал отмены ограничительных мер, введенных против него весной 2022 года за действия, «угрожающие территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины».

Британия связывает Швидлера с компаниями Evraz и «Сибнефть» и считает, что он получал финансы от Абрамовича. В августе прошлого года миллиардер проиграл в Высоком суде Лондона, где пытался оспорить санкции.

Адвокат Швидлера утверждает, что министерство транспорта оказывало давление на МИД для введения санкций против его клиента.

Адвокат бизнесмена Дэвид Андерсон со ссылкой на «недавно обнародованные документы» заявил, что возглавлявший министерство транспорта Грант Шаппс оказал давление на занимавшую тогда пост главы МИД Лиз Трасс, чтобы та ввела санкции против его клиента.

Также сообщалось, что Великобритания сняла ограничения с яхт и самолетов российского бизнесмена Олега Тинькова, а также главы компании Millhouse Евгения Швидлера, который является партнером Романа Абрамовича. Активы Тинькова и Швидлера были заморожены 24 марта, под аналогичные санкции попали глава Сбербанка Герман Греф, его заместитель Александр Ведяхин, бывший первый зампред банка Лев Хасис и другие.

Грефу и его коллегам закрыли въезд в Великобританию, у Тинькова и Швидлера ограничений на въезд в страну не было. При этом их самолетам и яхтам было запрещено входить в порты, летать в воздушном пространстве страны и садиться в аэропортах Соединенного Королевства. Теперь эти ограничения сняты.

Ранее Вучич заявил, что моральная позиция его страны не позволяет ввести санкции против России.