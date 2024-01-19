Посол рассказал, как Южная Корея может восстановить отношения с Россией

Россия готова к восстановлению партнерских отношений с Южной Кореей в том случае, если Сеул не будет переходить «красные линии» в отношениях между двумя странами. Об этом РИА Новости заявил посол России в Южной Корее Георгий Зиновьев.

«Пока корейская сторона не пересекла нашу красную линию, которую мы обозначили как прямые поставки оружия киевскому режиму, до тех пор мы готовы будем в перспективе рассматривать Южную Корею как партнера, и отношениям не нанесен критический ущерб», — заявил Зиновьев.

Он также прокомментировал заявления южнокорейской стороны, что ее значительные поставки вооружений за рубеж соответствуют правилам международной торговли — Зиновьев отметил, что Сеулу стоит серьезно относиться к заявлениям России о том, что Москва соблюдает ограничения на взаимодействия с КНДР.

Российский посол добавил, что нынешние отношения Москвы и Сеула находятся в некотором тупике, выход из которого могут найти только южнокорейские власти.

До этого стало известно, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) упраздняет ведомства, занимающиеся межкорейскими делами.

Ранее Ким Чен Ын пригрозил ядерным ударом противникам КНДР.