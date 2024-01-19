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Россия готова оказать гуманитарное содействие Нигеру

Замглавы МИД Богданов: Россия готова оказать гуманитарное содействие Нигеру

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Afolabi Sotunde/Reuters

Замглавы МИД России Михаил Богданов на встрече с нигерийскими министром иностранных дел Бакари Йау Сангаре и министром обороны этой страны Салифу Моди заявил о готовности Москвы помочь им с решением социально-экономических проблем, включая оказание гуманитарного содействия. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ сообщили, что в ходе встречи обсуждались международная и африканская повестка дня, при этом особое внимание уделялось положению в Сахаро-Сахельском регионе.

«Констатирован настрой Москвы и Ниамея на углубление политического диалога и координацию действий в ООН и в других многосторонних форматах», — говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что российская сторона подтвердила готовность способствовать преодолению социально-экономических проблем в Нигере, а также оказывать необходимое гуманитарное содействие.

Также стороны обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений стран и их расширение в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и других сферах.

До этого заместители министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и Александр Фомин провели рабочую встречу с Салифу Моди и договорились добиваться стабилизации в регионе.

Ранее сообщалось, что в США обеспокоены усилением России в Африке.

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