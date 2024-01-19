Арабские страны предоставят план по решению конфликта Израиля и ХАМАС

Арабские страны разрабатывают инициативу, направленную на урегулирование конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на арабского чиновника высокого ранга.

По его данным, план, который арабские страны намерены представить в течение нескольких недель, предусматривает не только снижение напряженности в отношениях между Израилем и ХАМАС, но и предотвращение более глобального конфликта на Ближнем Востоке.

Как указывает издание, данная инициатива также предполагает получение согласия стран Запада признать палестинское государство или предоставить ему полноправное членство в ООН. Арабские официальные лица уже обсудили этот план с США и европейскими странами.

До этого газета New York Times писала, что Израиль и ХАМАС далеки от достижения прочного перемирия в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу, а закончилось утром 1 декабря. За неделю действия перемирия ХАМАС освободил 110 пленных заложников.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.