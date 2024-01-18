ГД приняла поправки в законы о похоронах

Госдума в первом чтении приняла поправки в законы о похоронах участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов войны, а также ветеранов военной службы. Об этом сообщает «Парламентская газета», ссылаясь на первого заместителя председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елену Цунаеву.

Согласно информации издания, корректировки внесены в законы «О ветеранах» и «О погребении и похоронном деле», в которых сейчас установлены соцгарантии по оплате расходов в связи с погребением.

По словам Цунаевой, подобные расходы возмещаются членам потерявших близких семей за счет средств Министерства обороны РФ либо иных силовых ведомств. Кроме того, в законах есть список оплачиваемых ритуальных услуг. Парламентарий заметила расхождения в законах, после чего депутаты запланировали это исправить.

Так, в случае принятия законопроекта виды оплачиваемых услуг по погребению будут уточнены. По мнению авторов законопроекта, это необходимо для того, чтобы обеспечить достойные похороны тем гражданам, которые имеют особые заслуги перед Россией.

Ранее