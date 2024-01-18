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ГД приняла поправки в законы о похоронах

В Госдуме в первом чтении приняли поправки в законы о похоронах

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Госдума в первом чтении приняла поправки в законы о похоронах участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов войны, а также ветеранов военной службы. Об этом сообщает «Парламентская газета», ссылаясь на первого заместителя председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елену Цунаеву.

Согласно информации издания, корректировки внесены в законы «О ветеранах» и «О погребении и похоронном деле», в которых сейчас установлены соцгарантии по оплате расходов в связи с погребением.

По словам Цунаевой, подобные расходы возмещаются членам потерявших близких семей за счет средств Министерства обороны РФ либо иных силовых ведомств. Кроме того, в законах есть список оплачиваемых ритуальных услуг. Парламентарий заметила расхождения в законах, после чего депутаты запланировали это исправить.

Так, в случае принятия законопроекта виды оплачиваемых услуг по погребению будут уточнены. По мнению авторов законопроекта, это необходимо для того, чтобы обеспечить достойные похороны тем гражданам, которые имеют особые заслуги перед Россией.

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