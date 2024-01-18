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Асад сменил главу бюро нацбезопасности Сирии

РИА Новости: президент Сирии Асад назначил нового главу бюро нацбезопасности

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Михаил Терещенко/РИА Новости

Президент Сирии Башар Асад сменил главу бюро нацбезопасности Сирии. Об этом источник в сирийских органах безопасности рассказал изданию РИА Новости.

Вместо Али Мамлюка, который был госпитализирован из-за проблем со здоровьем, Асад назначил Кифаха Мильхема.

По информации источника, глава военной разведки Сирии Мильхем был назначен на пост главы бюро нацбезопасности страны, в то время как госпитализированный Мамлюк стал советником Асада. Сирийскую военную разведку же возглавил Камаль Хасан.

15 ноября газета Le Figaro со ссылкой на источник в судебной системе сообщила, что Франция выдала ордер на арест сирийского президента Башара Асада.

По данным издания, Париж обвиняет Асада в соучастии в преступлениях против человечности и соучастии в военных преступлениях.

Позже это решение прокомментировали в МИД России. Глава ведомства Сергей Лавров назвал решение суда проявлением предвзятости.

Ранее в Сирии упразднили военно-полевые суды.

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